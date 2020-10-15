新冠疫情把大量工作者留在家裡上班，個人電腦及周邊配件的消費需求大量增加，及至現在步入第四季，零件供應仍處於吃緊現象，瑞銀投資銀行研究部指出，強勁的消費類PC需求推動出貨量繼續增長，全球PC訂單能見度已延長到明年第一季，PC硬體生產業者還會忙一陣子。

瑞銀投資銀行比對瑞銀實證研究所（UBS Evidence Lab）的調查結果，認同PC 代工（OEM）廠商在接近年底時會更看好消費類PC需求。UBS Evidence Lab調查 消費類PC需求，未來六個月消費者的購買意願趨向上升。

全球PC出貨量在今年第2季出現較去年同期增長7.0％的高峰，幾乎和新冠疫情全球第一波高峰相近，Gartner 統計，第3季再出現年增3.6％、月增5.9％，瑞銀投行研究部分析，持續的強勁增長是受消費類PC需求拉動，完全在市場意料之中，隨著年底購物高峰臨近，品牌OEM廠商對需求持樂觀態度，許多全球市場銷售數據與台灣筆記型電腦ODM廠商的合計出貨量表現一致。

瑞銀投資銀行研究部分析師指出，第3季的PC出貨量偏向於移動式PC、像筆記型電腦之類，桌上型電腦占比僅為25％，全球需求的增長已使得第3季出現部份零件的供給缺口，然而從供應鏈角度看，此現象反而加持了產業活動力，從今年第4季到2明（2021）年第一季，筆記型電腦的訂單能見度一直在改善，景氣態勢愈來愈明確。

不過，瑞銀投資銀行研究部提醒，由於全球經濟中期呈現放緩走勢，對於2021年的消費類需求維持保守的看法，估計2021年以商用PC能取得相對較好的表現。

(工商 )