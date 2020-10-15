台灣獨立原創遊戲近年來慢慢掘起，繼已拍成電影、戲劇的《返校》，改編成小說的《螢幕判官》，或是《細胞迷途》、《人生畫廊》等台灣獨立遊戲以後，在地的遊戲創作者也陸續推出精彩的獨立遊戲，而即日（15日）起至17日期間，在digiBlock台北數位產業園區舉辦的「2020 Digital Taipei 台北國際數位內容交流會」中，資策會地方創生服務處就率領六家台灣獨立遊戲業者前進「Indie Planet 獨立遊戲星球」展區，希望能讓更多民眾、玩家以及世界各國的遊戲從業人員認識到台灣的獨立遊戲產業發展。

經濟部工業局呂正華局長與6大獨立遊戲業者合影。（DEIPO提供）

眾所周知，創作獨立遊戲最困難的，除了技術以外，正正就是資金的問題，而資策會創生處正扶植台灣獨立遊戲團隊發展與成長，更協助工業局規劃獨立遊戲的獎補助機制，像工業局今年4月開始施行的「獨立遊戲開發獎勵計畫」，就加速了內容創新及數位創意產業發展，也讓開發者能夠有更豐厚的資源持續創作，而資策會創生處也期望能藉此次的展會，匯集國內外獨立遊戲業者的能量與經驗，提供國內外原創遊戲團隊蓬勃的交流及商機媒合機會，拓展業者的國際視野，激發遊戲內容開發創意，讓台灣獨立遊戲開發者的原創力持續升級。

而此次就共有6大台灣獨立遊戲團隊參展，包括「趴踢鵝工作室」開發的多人派對遊戲《給地偷地》、「有病制作所」開發結合手遊及桌遊的《我滿懷歧異的意識代碼》、「極度邊緣」團隊的高水準3D RPG遊戲《記憶邊境》、「自由再生」的集美術及創意背景故事遊戲《蔓不生長》、「遊戲貴族工作坊」以戀愛、文字及精品咖啡，再結合台灣在地文化的《晴天咖啡館》、以及「Storia工作室」透過遊戲讓玩家了解實況主日常的《實況主百萬挑戰》，現場即能體驗最新、最具創意的台灣獨立遊戲，更能在逐一體驗試玩各項遊戲，完成闖關後，獲得遊戲主題磁鐵作為紀念。

「有病制作所」開發的《我滿懷歧異的意識代碼》，為結合手遊及桌遊的複合式遊戲。（DEIPO提供）

(中時 )