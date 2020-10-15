苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段因路幅狹窄，消防、救護車輛無法進入，苗栗市公所規畫新闢工程，以總長265公尺、寬8公尺道路，提升道路服務水準與救災效率。15日工程完工通車，苗栗市長邱鎮軍到仁愛福德祠祈求道路開闢完成後，交通順暢通行安全。

苗栗市水源里23鄰一帶為老舊住宅區，巷道狹窄，由於巷弄相當狹小，消防車、救護車無法進出，僅能容許摩托車通行，因當地為苗栗交流道特定區劃設的公共設施保留地之道路用地開闢，地方居民不斷陳情開闢，希望能解決交通不便困擾，經公所召開2次說明會獲8成以上住戶同意，經歷里長等人不斷協調，今年終於完成全區段徵收作業並且完工通車。

15日邱鎮軍、前市長邱炳坤及市民代表會主席邱炳光等地方民意代表，在仁愛福德祠共同祈求道路開闢完成後交通順暢通行安全，並盼水源里及周邊交通服務功能提升，促進地方繁榮。

公所表示，邱炳坤任內即爭取中央單位相關計畫補助，並於2019年獲得內政部營建署核定納入生活圈道路計畫，由公所辦理用地取得及代辦工程，以總經費9700萬元，辦理水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程。

邱鎮軍上任後也持續與地方溝通，協議價購取得道路用地及後續工程發包施作，歷經數月施工終於完工通車，並感謝新闢道路周遭居民於施工期間配合交通維持措施。公所提醒，新闢路段通車初期可能造成用路習慣改變，民眾務必注意路況，小心駕駛。

(中時 )