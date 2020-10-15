三義雲火龍節登場，15日完成開光點睛儀式，將透過跈龍遊庄頭等系列活動，重現客庄節慶與民俗信仰的熱鬧氛圍。（何冠嫻攝）

三義雲火龍節登場，15日完成開光點睛儀式，將透過跈龍遊庄頭等系列活動，重現客庄節慶與民俗信仰的熱鬧氛圍。（何冠嫻攝）

今年三義雲火龍節將於周末登場，重現在地社區居民古法編製雲火龍及傳統跈龍遊庄頭節慶喜悅，今年特別結合「雲火龍客英繪本故事」及三義專業級舞團客演舞集，透過藝術與文學，傳承雲火龍節慶文化。

15日三義鄉長呂明忠等人請龍迎龍，參與開光點睛儀式，為17、18日登場的雲火龍節揭開序幕。呂明忠表示，過去居民以稻草、稻桿、稻草繩及竹片編製成草龍，並插滿祈福香枝，香火繚繞如雲，成為「雲火龍」。

為傳承客家敬天惜福精神，三義雲火龍節自2007年開辦，重現在地社區居民古法編製雲火龍，以及傳統跈龍遊庄頭節慶喜悅，為三義祈福，2008年至2016年期間三義雲火龍節更榮獲客委會遴薦為客庄十二大節慶。

三義鄉公所指出，透過筊擇聖田、請迎雲火神龍、開光、化龍等傳統儀典，表達傳統信仰和雲火龍的敬重，並結合在地信仰、跈龍遊庄頭、跌聖筊比賽、醉龍PK賽等，營造民俗信仰與節慶相結合的鬧熱氛圍，雲火龍活動攝影比賽則邀請攝影好手，紀錄重要的慶典時刻。

今年雲火龍節結合「雲火龍客英繪本故事」及三義專業級舞團「客演舞集」依據雲火龍故事編舞演出，將雲火龍故事紀載於文學，更化為舞蹈藝術搬上大舞台，讓民眾看到在地團隊舞出在地故事，透過舞蹈呈現的藝文欣賞，多元傳承三義特有的節慶文化。

(中時 )