環保署統計各項汙染源對PM2.5濃度影響，移動汙染源貢獻度37％，其中以大型柴油車16.8％最高；受疫情衝擊，大型柴油車汰舊換新優惠補助延長1年，最高補助65萬元，彰化縣符合汰除資格尚有8000輛，為了改善空品，彰縣環保局設申請單一窗口及專人服務。

彰化縣大型柴油車登記數1萬4000輛以上，其中符合汰除資格車輛尚有近8000輛，為加速大型柴油車多元補助申請，彰化縣政府設置補助單一窗口及專人服務，今年度已受理汰舊換新補助申請507輛，補助金額達1億6588萬元。

環保局表示，環保署考量今年初新冠肺炎疫情影響大型貨車車主收入，已將汰舊換新補助金額較高申辦期間延長至2021年12月10日為止，最高可補助65萬元，倘自110年12月11日後提出申請，最高補助將減到60萬元，呼籲縣內符合2006年9月以前出廠的大型柴油車車主踴躍提出申請。

此外，也有調修補助最高10萬元及加裝空氣污染防制設備補助最高15萬元可申請。

為了改善空品，除了優惠增加汰換誘因，彰化縣政府也在中區7縣市首長會議提案加強移動源管制，指出實施多年強化稽查管制措施，但執行路邊攔檢作業，道路四通八達，加上人力有限，效果不明顯，透過中台區域治理平台跨縣市合作，針對跨縣市聯絡要道，台中和彰化台17線、彰化縣與南投縣台14線、彰化縣與雲林縣台1線，鄰近縣市雙向同步稽查作業，提升管制強度。

彰化縣環保局並建議在環保署發布預報連續2日空氣品質不良達預警1級，除執行禁止行為與減量管制外，各縣市可規劃各跨縣市重要路段共同執行聯合攔查作業。

(中時 )