租房買房最怕就是遇到凶宅，但有些人不怕凶宅，一方面可能是投資客投資，或是因為價格便宜的關係，還是有不少人選擇入住凶宅，有位房仲分享台中一間老公寓的故事，這間老公寓30年間換了6組房客，恐怖的是這6人，都在公寓同地方上吊輕生。

一名資深文姓房仲，從事房地產工作已經11年，見過不少特殊物件，他在節目上分享一段經歷，台中有一間凶宅，雖然說凶宅物件並不算特殊，但這間公寓堪稱「超險惡」，30年間換了6組房客，不僅主人都是在屋裡輕生，且全都在「同樣位置、同樣手法」，甚至讓屋主不敢再賣。

文姓房仲說之前有位投資客，想買這間凶宅，還加碼2、30萬，表現出真的想購買的決心，但屋主不為所動，僅說了一句「不是不賣你，我是怕你成為房子裡的第7個人」，文姓房仲表示，其實這間公寓平時就會發生一些詭異的現象，當地人幾乎都知道是哪一戶。

一般凶宅的定義是，指曾發生枉死、他殺、含冤或含恨輕聲等，非自然死亡事件，亦或是靈異事件頻傳的建築物，有些凶宅真的不是和住人的話，大多會改建成宗教場所，例如1997年台北市發生方保芳診所命案，後來改建為佛堂；1980年林義雄住宅兇殺案，之後該住宅改為基督教教會。

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