苗栗市公所爭取中央經費改善老人文康中心老舊設施，15日重新啟用，為長者提供樂活新環境。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所爭取前瞻基礎建設經費辦理貓裏山老人文康中心增建及修繕工程，在重陽節前夕為長輩們送上大禮，15日老人文康中心重新開館，並結合長照C＋巷弄長照站，為長輩照護再添1處樂活空間。

老人文康中心使用近30年出現漏水與設備老舊問題，公所並向衛生福利部爭取經費，獲450萬元補助，再加上公所自籌1150萬元，共投入1600萬元執行擴建改善工程。工程費時1年多，今年終於完工並驗收完成。15日苗栗市長邱鎮軍等人開館啟用。長輩們重新踏入嶄新的活動空間，各個滿懷欣喜，東洋歌曲班學員更是現場即興演出東洋歌曲，炒熱現場的氣氛。

邱鎮軍表示，文康中心增建了4樓空間，規畫為桌球及撞球的運動場域，並將1樓修繕為長照C＋巷弄長照站，2、3樓為各項研習教室及卡拉OK室，廁所、無障礙及消防設施也全面改善，將可提供銀髮族朋友更完善的福利動線。另，公所也將陸續恢復東洋歌曲、客家歌謠、養生氣功、自我療癒等原有17項熱門課程，歡迎銀髮族市民朋友踴躍報名參與。

(中時 )