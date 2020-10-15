台南市一名旅居國外的王姓女子，得知父親病重趕回台南，雖透過衛生局與醫院協調，提前安排急件採檢，卻在採檢結束當下，接獲醫院告知噩耗，來不及見父親最後一面，防疫人員得知後，貼心協助，促成王小姐到醫院送父親最後一程，雖不無遺憾，但總算了卻心願。

台南市衛生局表示，王女旅居國外，因得知父親病重入住安寧病房，9月急忙返國，回到台南後致電防疫專線求助，專線人員隨即和醫院協調，讓王女在符合政策規定前提下，檢疫滿規定天數後立刻到醫院急件採檢。不過，王女在醫院採檢結果出爐前接到父親病逝消息。

衛生局指出，原訂居家檢疫期間如果要奔喪或探病須滿5日後得以採檢，10月7日疾管署發文放寬天數，目前只要居檢入住第1天就可以安排採檢，若確認為陰性即可奔喪或探病，減少類似這樣的情況發生，但結束後仍需回檢疫場所繼續14天的檢疫期。

衛生局統計，截至10月6日，台南市防疫專線已處理2萬3942通來電，讓求援民眾得到正確資訊及專業協助。衛生局人員表示，台南市防疫專線提供新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，C0VID-19）疫情諮詢與健康服務，包括居家檢疫民眾就醫、奔喪或探親的需求評估與協助，以及防疫計程車、檢疫旅館安排與其他防疫相關事項。

(中時 )