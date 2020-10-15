是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布高通科技（Qualcomm Technologies, Inc.）選擇使用是德科技Open RAN測試解決方案，在美國紐澤西州建構多個測試平台，以便加速開發並驗證基於開放式無線存取網路（RAN）介面的晶片組設計。

是德科技和高通科技自2018年便展開密切合作，雙方致力於加速推動業界採用基於Open RAN標準和虛擬無線存取網路（vRAN）的開放式、分散式且可互通的小型基地台架構。利用是德科技解決方案，高通科技可在該公司位於紐澤西州的測試環境中，驗證其Qualcomm 5G RAN平台的效能，以便針對小型基地台進行射頻（RF）和協定量測。

是德科技網路存取事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示：「我們很高興能與高通科技合作，共同開發靈活的軟體定義網路架構，以協助業者積極掌握5G市場商機。是德科技的整合式測試解決方案支援不斷演進的Open RAN標準，以因應常見於消費者和垂直產業的各種使用案例。」

從實體層到應用層的跨協定堆疊，符合標準的O-RAN無線裝置（O-RU）和分散式裝置（O-DU）彼此間的互通性至關重要，是促使行動通訊業者提供多元5G服務的關鍵。是德科技多元的整合式解決方案具備獨特功能，可提供從無線存取網路（RAN）邊緣到5G核心（5GC）的端對端效能洞察力。

高通科技選擇使用是德科技Open RAN Studio解決方案來驗證採用Qualcomm5G RAN平台之射頻單元（RU）參考設計，是否符合O-RAN聯盟制定的標準，並使用是德科技5G多頻段向量收發器來驗證這些設計是否相容於3GPP射頻（RF）標準。

高通科技產品管理資深總監Puneet Sethi表示：「我們與是德科技的合作關係，使得成長中的小型基地台生態系統，能夠充分發揮Open RAN標準的優勢。透過是德科技整合式5G測試解決方案，小型基地台廠商可加速驗證採用Qualcomm 5G RAN平台的全新基地台參考設計。」

Open RAN無線裝置的開發人員，可善用O-RAN聯盟和小型基地台論壇（Small Cell Forum）等產業組織持續開發的測試案例，搶佔市場先機。身為O-RAN聯盟主要成員，是德科技協助該產業聯盟於2020年8月發布第一版O-RAN前傳相符性測試規格，讓更多行動通訊業者能夠使用經核可的O-RAN測試案例，來驗證O-RU至O-RAN等裝置的規格相符性 。

(工商 )