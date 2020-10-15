恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）和NEC Corporation（NEC；TSE：6701）宣布，NEC選擇恩智浦射頻Airfast多晶片模組（RF Airfast multi-chip module），為日本行動網路營運商領導者之一樂天Mobile（Rakuten Mobile）提供用於巨量天線MIMO 5G天線無線電單元（Massive MIMO 5G Antenna Radio Unit）。

NEC的Massive MIMO 5G天線RU搭載5G開放虛擬無線接取網路（Virtualized Radio Access Network；vRAN）介面，並已被樂天Mobile應用於其完全虛擬化的雲端原生行動網路（Cloud-Native Mobile Network）。RU運用極其精確的數位波束成形（digital beamforming）實現高效的大容量傳輸，並透過提高電路整合水平實現小型化，以簡化安裝難度。

恩智浦全新AFSC5G40E38 RF Airfast多晶片模組專為滿足日本5G基礎建設部署的頻率和功率需求所開發。這款裝置為恩智浦正在開發與擴展的射頻Airfast多晶片模組產品組合的一部分，旨在推動全球5G基礎建設部署。恩智浦射頻Airfast多晶片模組能夠針對不同地區的頻率和功率需求提供通用封裝，幫助網路行動營運商縮短產品上市時間。

NEC與樂天Mobile運用恩智浦射頻 Airfast多晶片模組，合作開發和製造5G基礎建設。

NEC無線連接解決方案部門副總經理Kazushi Tsuji表示：「恩智浦5G射頻Airfast多晶片模組能夠支援日本5G基礎建設所需的頻率和功率級。這項技術的靈活度、整合度和效能讓我們能夠快速有效地開發用於5G基礎建設的無線電產品。我們很高興能夠與樂天和恩智浦攜手合作，為終端用戶帶來5G體驗。」

恩智浦半導體執行副總裁暨無線電功率業務部總經理Paul Hart表示：「恩智浦向來致力成為技術領導者。本次合作突顯我們向世界各國提供先進5G體驗的願景。恩智浦Airfast多晶片模組可為5G基礎架構系統提供高水準的整合度、易用性和效能，適用於各種頻帶或功率。」

(工商 )