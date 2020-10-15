東埔村民提出罷免村長伍金豎一案，於南投縣選委會填寫資料（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣信義鄉東埔村民10月15日手持「罷免村長，確保部落生態環境」白布條，高喊要罷免村長伍金豎，並前往南投縣選舉委員會提出罷免村長案申請，依選罷法規定遞交罷免案提議人名冊，正式展開罷免行動。

據了解，村民指控伍金豎涉嫌勾結民間財團，開發山林圖利，並撤換持反對意見的東埔1鄰鄰長，懷疑村長有徇私舞弊的行為，憤而提出罷免行動。

伍金豎則表示，台灣是民主法治社會，尊重村民表達意見的權利，不過針對圖利和排除異己的指控，他說這些都不是事實。

南投縣選委會將在法定10日內完成提議人名冊審查，並知會東埔村民通過第1階段，村民需在20日內完成連署工作，否則罷免案將不成立；如連署達成，則將著手辦理罷免案投開票相關作業。

依據選委會資料，此次罷免案申請是縣內原鄉首次，卻是地方制度法實施以來第二次，前次是竹山鎮中和里長蘇達雄被罷免案，結果蘇達雄並未被罷免成功，使得這次東埔村長被罷免案的相關發展，備受外界關注。

信義鄉長全志堅則表示，基於地方和諧發展的原因，在未完成連署公告罷免案成立前，鄉公所會積極促成東埔村長和1鄰鄰長、村民間的協調，希望雙方各退一步，有機會讓此事不造成更大的傷害。

(中時 )