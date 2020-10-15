副總統賴清德今出席「2020財訊金融獎頒獎典禮」，副總統致詞表示，得獎機構面對氣候變遷帶來的挑戰，秉持傑出的公司治理，提出綠色環保及因應氣候變遷的相關對策及永續性的金融商品，相關部會也會共同合作，加強授信或投資，做為綠能產業的後盾。

此外，前司法院長賴英照這次為「金融貢獻獎」得獎人；賴清德指出，賴前院長是《公司法》及《證券交易法》的泰山北斗，一生致力於推動公司治理及企業社會責任，贏得社會大眾的敬重，獲得該獎項，可說是實至名歸。

賴清德致詞時，先代表蔡總統恭喜每一位得獎人及得獎機構，感謝其提供傑出的金融服務及對社會所做出的貢獻。

賴清德進一步指出，主辦單位今年特別將過往的「金控CSR獎」獎項，擴大為「金控永續獎」，得獎者除了要秉持傑出的公司治理、社會關係、綠色環保及氣候變遷的相關對策，並且要提出永續性的金融商品及遵循國際信評的倡議。因此，能夠得到此大獎的肯定，非常不容易。

副總統說，根據2020年瑞士「世界經濟論壇」（WEF）提出的風險評估報告，全球主要風險的前5名，都聚焦在環境領域，包括極端天氣、氣候行動失敗、天然災害、人為環境災害及生物多樣性流失等，這五大風險都與氣候有關。

他說，因此，在產業方面，目前許多國際大企業也帶頭回應氣候變遷問題。例如，蘋果公司預計在2030年達到零碳排的目標。同時，也有很多國家訂定零碳排的標準。

副總統認為，台灣地狹人稠，環境的負荷相當高，在這種狀況之下，更應該跟國際同步，甚至超前，以因應氣候變遷所帶來的挑戰。

副總統指出，過去他在擔任行政院長時，參考聯合國公布的永續發展目標（SDGs），研訂「臺灣永續發展目標」，並在2017年11月核定「綠色金融行動方案」，由金管會及相關部會與金融界共同合作，加強授信或投資，做為綠能產業的後盾，以因應氣候變遷的問題，同時順利推動台灣的能源轉型。

賴清德表示，國人都希望經濟持續發展，並能兼顧環境永續，此時資金需要重新分配，金融機構就非常重要，國家政策、法令鬆綁也同樣重要。

他說，在COVID-19的後疫情時代，以及中美貿易衝突所引發地緣政治的改變下，帶給台灣許多的挑戰，但如果把它當作機會，不管情況多麼困難，以台灣的條件，只要團結一致，一定可以走出一條路。

賴清德引用也是蔡英文總統國慶日演講提到的，台南歌手謝銘祐創作的台語歌曲〈路〉的歌詞：「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」，期勉大家共同打拚。

(中時 )