4月大女嬰疑翻身趴睡 嘴唇發紫送醫不治 19:152020/10/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市1名出生4個月大女嬰疑似睡著後翻身，導致無法呼吸，送醫後不治，不過詳細死因仍須法醫相驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1名出生4個月大女嬰，14日傍晚母親餵食後睡著，母親也一起同睡，不料母親醒來後，發現女嬰已經從正躺變成趴睡，母親將女嬰翻身，發現女嬰嘴唇發紫且失去呼吸心跳，送醫後宣告不治，死因還需法醫釐清。 據了解，女嬰母親14日晚間6時許餵完女嬰後，讓女嬰在床上玩耍，約7時許女嬰睡著，母親也跟著睡了一下，8時許醒來後，發現女嬰變成趴睡，母親趕緊將女嬰翻身，卻發現女嬰已經嘴唇發紫，且失去呼吸心跳反應。趕緊由丈夫一起送醫，但仍回天乏術。詳細死因，仍須桃園地檢署法醫相驗。 (中時 ) #女嬰 #母親 #趴睡 #嘴唇 #法醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歲末送暖起跑 南台中家扶尋找千名愛心人士 09:112020/10/15 寶島 疫情奏巴哈 曾宇謙療癒人心 04:092020/10/14 藝文副刊 潑油縱火致母死 逆子盼「墳前燒香」求交保 17:082020/10/14 社會 高雄賓士車落海 中年男疑輕生送醫保命 17:272020/10/15 社會 8月人力僱用年減4萬 尚未恢復至疫情前 17:192020/10/15 財經 淡水女居檢趴趴走 強制集中檢疫 04:092020/10/15 地方新聞 陸電信運營商4G方案種類減 新用戶恐被迫辦5G方案 20:572020/10/14 兩岸 三芳恆大 業績月月升 04:092020/10/14 證券．權證 年輕女醫遭爆巴黎伴遊小開曾墮胎 「魯蛇」未婚夫下場曝光 13:552020/10/15 社會 女內褲染血急就醫！驚見「子宮掉在雙腿間」 醫曝原因 09:572020/10/15 生活 社會熱門新聞 台中最凶猛凶宅 30年換6房客 全部同位置上吊亡 - 新聞 曬衣台驚見女生打赤膊！網暴動：好山好水好身材 - 社會 前國安局少將幫詐騙集團行騙16萬 判拘役30日 - 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 - 社會 人壽男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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