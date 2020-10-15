桃園市1名出生4個月大女嬰，14日傍晚母親餵食後睡著，母親也一起同睡，不料母親醒來後，發現女嬰已經從正躺變成趴睡，母親將女嬰翻身，發現女嬰嘴唇發紫且失去呼吸心跳，送醫後宣告不治，死因還需法醫釐清。

據了解，女嬰母親14日晚間6時許餵完女嬰後，讓女嬰在床上玩耍，約7時許女嬰睡著，母親也跟著睡了一下，8時許醒來後，發現女嬰變成趴睡，母親趕緊將女嬰翻身，卻發現女嬰已經嘴唇發紫，且失去呼吸心跳反應。趕緊由丈夫一起送醫，但仍回天乏術。詳細死因，仍須桃園地檢署法醫相驗。

(中時 )