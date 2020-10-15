創業加速器AppWorks Accelerator（之初加速器）15日舉辦AppWorks Demo Day 2020，AppWorks啟動加速器至今10年，整體生態系成長速度超越過去，目前總募資金額、總估值、整體年營業額都繳出三位數、成長一倍以上的成績，為歷年之最，總估值也突破百億美元。

AppWorks Accelerator為目前大東南亞區規模最大的創業加速器，每半年嚴選區域中具有成長潛力的新創團隊進駐，目前從AppWorks Accelerator畢業的活躍新創已達395家，共1,331位創業者，生態系累積募資金額來到23.6億美元 (約為683億新台幣)，年增率高達140％，總估值達到110.7億美元 （約為3,203億新台幣），首度突破百億美元大關，較去年此時增加160％。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，受到新冠肺炎影響，今年上半年的Demo Day暫停一次，下半年的Demo Day則安排優秀的AI、物聯網、區塊鏈等團隊登台。本次23支團隊中，10支新創以AI、5支以IoT、8支以Blockchain/Crypto為創業主題。其中更有8組國際團隊，分別來自香港、新加坡、印尼、瑞典、瓜地馬拉；有出身自Google、Microsoft、聯發科的高管，也有成功被併購出場的連續創業者，更有年僅17歲的創業者。

林之晨表示，觀察今年兩屆團隊，可以發現兩大重要趨勢，第一，由於疫情的發展，加速人類社會的數位轉型腳步，包括遠端工作、零接觸商業模式、去中心化體系，都推升了科技升級的需求，在這當中，優秀的AI以及Blockchain創業者，開啟了改變世界的機會之窗。

第二，AppWorks Accelerator成立邁入第十年，校友網路發展蓬勃且區域化，持續扮演支持創業者長期成長的重要平台，因此吸引越來越多國際優秀創業團隊進駐，繼續引領大東南亞地區創業生態前進。

林之晨表示，未來十年將會是新興科技帶動典範轉移的重要時期，而世界變動，對創業來說也是最好的時間點，而對企業來說，也與新創合作、打造內部與外部創新的絕佳機會。

(工商 )