針對15日台積電（2330）法說會，統一投顧表示，台積電對於市場擔心的庫存偏高問題給出樂觀的看法，認為客戶庫存高於季節是為確保安全庫存，並會持續一段時間，且認為疫情加速HPC（WFH）及5G需求，因此，沒有庫存調整或超訂（over booking）的情況，把目前唯一的烏雲消除，因此，正向看待法說會後股價表現，目標價上調520元。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電法說會重點包括：（1）第3季營收及毛利率大幅優於財測，單季每股稅後盈餘（EPS）5.3元；（2）第4季營收財測季增率0～2.4％，中值1.2％，經第3季基期整後符合預期；（3）台積電上修2020全年營收（美元計價）目標，年增率由20％調升至30％；（4）2020年資本支出為170億美元，落在前次預估的160億～170億美元上緣，但低於市場預期調高至180億～190億的看法。

黎方國表示，整體來說，台積電法說會沒有意外驚喜，但在5G及HPC帶動下，2020年及2021年獲利均有上修，趨勢仍強。另外，台積電對於市場擔心的庫存偏高問題給出樂觀的看法，認為客戶庫存高於季節，是為確保安全庫存，且認為疫情加速HPC（WFH）及5G需求，沒有庫存調整或over booking的情況。

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