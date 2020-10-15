大同陸資案還沒查完。金管會主委黃天牧15日透露：「還有幾個帳戶還繼續往前推」，需要跨境監理合作，才能確定這些帳戶背後是不是陸資，但在查證確認前，這些帳戶就是合法外資。即不影響10月21日大同股東臨時會的舉行。

同時黃天牧證實，12日金管會宣布查到的5.87％大同陸資，即是匯豐銀行託管的ING亞洲私人銀行，這帳戶背後的陸資有自然人亦有公司，但與外界指稱的鄭文逸、龍峰都「無關」。

黃天牧表示，這次查獲的大同陸資，是透過跨境監理機關共同合作，逐步、逐層「抽絲剝繭」，從開戶者的身份、資金來源、資金提供者等，最終才確認陸資身份，歷時至少五個月。

而今年初大同有各式檢舉案，只要檢舉是陸資，黃天牧說金管會就必須去追查，有些帳戶「已看起來是沒什麼問題」，但還有幾個仍在進行跨境查核，但不代表最後一定是陸資，主要是金流及最終受益人不是在台灣，很多都要一層一層去推進查核，需要時間。

外界要求金管會要檢討法規，強化外資申報最終受益人及相關管制，以防堵陸資藉外資身份來台投資。

黃天牧對此表示，FINI（外資）管道在20幾年前就已經完全鬆綁，因為要鼓勵外資投資台股，前二年因為大同陸資案，證期局已作一些改進，包括要求保管銀行要出具有沒有陸資等聲明，但這些保管銀行最終也沒有能力、權力，去確認最終受益人是不是陸資。

黃天牧強調，在強化防堵陸資與鼓勵外資來台投資上，可能需要要調和一下，若過度要求保管銀行有過多的責任，其實會影響保銀扮演的角色，及外資來台投資的意願，黃天牧說：「大部分外資進來都是合法的」，若因少數個案就將外資來台程序弄得很瑣碎，增加外資成本，反而會影響外資進來台灣市場的意願，這部分必須作一些權衡。

(工商 )