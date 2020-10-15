澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周四表示，央行目前的職責就是評估所有的工具，俾以進一步支撐經濟復甦，暗示接下來可能降息與擴大量化寬鬆（QE）。市場預估，澳洲央行最快11月就會採取擴大寬鬆的措施。

受到澳洲可能擴大寬鬆的利空空襲，澳元應聲跳水，歐洲交易時段最低下探0.7073美元，重貶1.3％，並創逾半個月新低。

洛威是在參加雪梨一場投資會議時做以上表示。他指出，「我們的職責是在現有的工具中採取合理的措施，以支撐澳洲的經濟復甦。」

洛威還表示，澳洲10年公債殖利率目前是已開發國家最高，央行早就在評估購買長期公債可能帶來的效益。

洛威並對政府本月稍早公布的新年度聯邦政府預算案表示肯定，聲稱預算案除了展現結構改革，同時也包含支撐經濟長期復甦所需的刺激就業措施。

洛威強調，決策理事會尚未決定進一步降息，現階段政策策略主要依賴前瞻指引，而理事會已聲明至少3年不會升息。

洛威指出，「在實質通膨率穩定落在通膨目標區間之前，理事會都不會調高現金利率。」

外匯經紀商BDSwiss Group投資研究部主管季特勒（Marshall Gittler）表示，澳元後市看貶，對其他商品貨幣也一樣偏弱，特別是加拿大元，主因在於「我認為澳洲寬鬆貨幣的空間還很多。 」

貨幣市場已預估澳洲央行將於11月宣布降息，安保資本投資指出，洛威已表明有必要採取更多的措施來支撐經濟復甦，預估澳洲將會把基準現金利率從0.25％調降至0.1％，3年期公債殖利率從0.25％降至0.1％，同時還會擴大QE，這些寬鬆措施可能都會在11月會期一併公布。

澳洲西太平洋銀行外匯分析師卡洛（Sean Callow）表示，「降息與QE都是相當明顯的政策選項，市場自然會認為澳洲央行將會有所做為。」

(工商 )