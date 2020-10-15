網路家庭（8044）宣布，將於今年第四季成為「台灣首家能累積綠色採購金額的電商通路」，目的在於促進綠色產業發展，及減少環境衝擊。PChome表示，為全台第一家取得行政院環保署「碳標籤」之大型綜合網購平台企業，接下來將藉由提供企業端線上購物的採購平台，銷售節能、降低環境衝擊商品，透過推行減碳計畫，延續環境永續理念。

PChome 24h購物購買指定商品，即可累積綠色採購金額，齊為地球環境保護共盡心力。網家近年推廣友善購物不遺餘力，持續拓展社會正向影響，繼去（2019）年全面啟動綠色購物計畫，以「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」四大面向，力行環境永續，今年7月更一舉成為全台首位取得行政院環保署「碳標籤」之大型綜合網購平台。

同時，PChome網路家庭為響應行政院環保署政策，減少網購產生的一次性包裝浪費，也同步推出首款網購包裝「循環袋」，先以特規商品做小規模推廣，出貨時以循環袋作為出貨包材使用，當消費者收到商品後，可將使用後的循環袋，投遞至全台中華郵政近9,200個郵筒和逾2,000座i郵箱回收據點，實踐包材重複使用，最後再經由循環袋回收、清潔與消毒包裝後，再次提供消費者使用。

除了推出新型的循環包裝物流解決方案，網家亦響應低碳物流政策，未來陸續引進電動運輸工具配送包裹，減少運送過程產生的碳排放量，積極朝綠色企業目標邁進。

(工商 )