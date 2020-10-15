美國鋁業第三季虧損4,900萬美元，每股損失0.26美元，較去年同期虧損2.21億美元和每股損失1.17美元均大幅減少。

雖然營收23.7億美元，低於去年同期25.7億美元，但已優於第二季表現，主要是其重要產品價格走高和汽車業需求增加所帶動。

(工商 )