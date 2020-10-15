汽車業需求增加 美國鋁業Q3虧損縮小 19:312020/10/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國鋁業第三季虧損4,900萬美元，每股損失0.26美元，較去年同期虧損2.21億美元和每股損失1.17美元均大幅減少。 雖然營收23.7億美元，低於去年同期25.7億美元，但已優於第二季表現，主要是其重要產品價格走高和汽車業需求增加所帶動。 (工商 ) #虧損 #汽車業 #美國鋁業 #損失 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健全財務結構 定穎減資案拍板 04:092020/10/15 證券．權證 聯合航空Q3不敵疫情 淨虧損18億美元 19:312020/10/15 財經 國泰人壽投資48億興建廠辦大樓動土 17:162020/10/15 區域情報-新北 防資本市場再現冷灶 創投公會籲創新板大調整 04:092020/10/15 財經要聞 搶救台灣高齡化危機 信託公會鎖定長照人員開班 15:122020/10/15 生活 現代汽車 完成第三代接班 04:092020/10/15 全球財經 妹粉上億商機 疏運是場硬仗 04:092020/10/15 地方新聞 《汽車股》劍麟浙江廠區結束展示架業務 轉型汽車事業部 08:012020/10/15 財經 產險信評 九穩定三負向 04:092020/10/15 金融．稅務 電信業唯一 台灣大即起開賣Pixel 5與Nest Audio智慧音箱 15:132020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 華為高層承認陸5G網速不到韓一半 存在「假、啞、差」現象 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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