聯合航空周三公布第三季淨虧損18億美元，跟去年同期獲利10億美元完全不同。每股虧損8.16美元，較市場預估每股虧損7.53美元嚴重；營收年跌78％至24.9億美元。

即使第三季是航空業傳統旺季，聯合航空仍敵不過疫情衝擊。

聯合航空10月1日開始讓1.3萬名員工放無薪假，數千員工接受公司提供的自願離職方案。

(工商 )