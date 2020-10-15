聯合航空Q3不敵疫情 淨虧損18億美元 19:312020/10/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合航空周三公布第三季淨虧損18億美元，跟去年同期獲利10億美元完全不同。每股虧損8.16美元，較市場預估每股虧損7.53美元嚴重；營收年跌78％至24.9億美元。 即使第三季是航空業傳統旺季，聯合航空仍敵不過疫情衝擊。 聯合航空10月1日開始讓1.3萬名員工放無薪假，數千員工接受公司提供的自願離職方案。 (工商 ) #聯合航空 #淨虧損 #每股虧損 #不敵 #周三公布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電Q3獲利季增13.6％再創高 每股賺5.3元 13:572020/10/15 財經 健全財務結構 定穎減資案拍板 04:092020/10/15 證券．權證 富櫃50、200成分股調整 04:092020/10/15 證券．權證 《國際產業》提振財務 勞斯萊斯發行20億英鎊債券 16:472020/10/15 財經 長線趨勢明確 生技無懼波動 04:092020/10/15 投資理財 資誠：區塊鏈應用 中美潛在收益最高 14:182020/10/15 財經 《國際金融》高盛獲利飆升94％ 富國、美銀業績冷 13:572020/10/15 財經 《日股》日經225跌逾百點 個股普遍表現差 12:152020/10/15 財經 教育新創超夯 軟銀搶入股 04:092020/10/15 全球財經 《半導體》Q4營運估轉佳 華泰放量勁揚 12:492020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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