櫃買中心今（15）日表示，為協助創新產業發展及配合政府政策，參考國外主要創新市場板塊，秉持現行資本市場分階段育成架構及興櫃市場作為主板前預備市場之定位，規劃在現行興櫃市場架構下除一般興櫃公司外，增設買方限專業投資人之「戰略新板」。申請登錄「戰略新板」公司將採簡易公開發行，並採合宜之監理措施及證券商輔導機制。

為求規劃周延，櫃買中心於今（15）日召開「戰略新板」公聽會，並邀集創新企業、證券商公會與證券商、會計師、創投公會及台灣天使投資協會等各界代表與會；會中各與會代表多肯定「戰略新板」協助創新企業籌資之立意，並就「戰略新板」相關規劃內容，包括目標掛牌企業、掛牌條件、資訊揭露規定、證券商輔導機制、交易方式及投資人資格等，進行意見交流。

櫃買中心表示，為使「戰略新板」相關制度更臻完善，將參考各界代表於今日公聽會之寶貴建言，期「戰略新板」能更符合市場參與者之實務需求，以全力扶植核心戰略產業及創新企業發展，協助我國開展嶄新經濟格局。

(工商 )