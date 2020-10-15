外貿協會15日於台北國際會議中心舉辦「臺印食品貿易視訊洽談會」，匯集兩國55家業者、共計洽談55場次，促成211萬美元貿易商機。

貿協強調，印尼為全球穆斯林人口最多的國家，且印尼民眾食品消費佔日常支出比例近50％，清真食品需求量大，此次參與的台灣供應商皆具備清真證書，以滿足印尼龐大穆斯林人口，洽談產品包含珍奶原物料、食品原物料、清真保健品、茶葉、及芝麻油等，參加廠商包含國內奶精龍頭品牌、墨魚粉製造大廠，洽談買主包含印尼前五大電商平台Blibli、大型進口商Pandurasa Kharisma、Libra Food等。

印尼Libra Food對於臺灣芝麻粉及奶精具有高度興趣，表示相較於日本，臺灣產品品質不輸日本，且具有價格優勢；另有買主首次接觸墨魚汁產品，原先擔憂該產品於印尼市場對此產品接受度不高，經由廠商介紹說明，信心度大增，期望未來深入了解。

除臺灣外銷業者尋求出口印尼市場機會，亦有多家印尼食品供應商與我國進口商進行洽談，包括印尼香料、茶葉及蔬果等產品皆受到我國貿易商青睞，尤其受美中貿易戰以及疫情影響，許多貿易商紛紛尋找其他商品來源，參與洽談業者表示，透過視訊洽談可進一步開發新機會。

(工商 )