陸方聲稱破獲數百起台灣間諜竊密案件，近日還透過央視「焦點訪談」披露4起台諜案，陸委會副主委邱垂正嚴正警告對岸立即停止這種惡劣的操作，也提醒我民眾「參與兩岸交流將出現潛在的風險」。

邱垂正今日透露在大陸失蹤的台灣人數，他稱，經海基會盤點，2016年5月起至去年10月下旬，共接獲149件台灣人到大陸失蹤陳情。最新的統計為，已確認行蹤有101件，包括已經返台或知道關押的處所，「無法確認」的失聯者有48件。

對於被大陸拘捕者，他指，陸委會優先保護個案的安全跟尊重家屬的意願，盡力提供協助，也會透過兩岸司法互助協議聯繫窗口、海基會和海協會等管道，以及陸委會、國台辦既有的聯繫機制，要求中國大陸說明相關人所涉罪名關押的地點、釐清案情與告知偵審進度。

他說，針對已經向政府尋求協助的案例，目前政府相關機關均與家屬保持聯繫，並掌握案情發展的狀況、提供法律諮詢服務等協助。家屬如果提出赴陸申請探視的請求，政府也一定會提供必要的協助。

(旺報 )