為因應外在環境變遷及機關專業用人需要，提升政府治理能力，考試院今考試院會，銓敘部提報「專門職業及技術人員轉任公務人員制度轉型構想」；考試院長黃榮村表示，如共識暫時無法形成，更應保持耐心，凝聚社會共識後再推動修法。

銓敘部於報告中提出，就如何吸引民間優秀的專技人才為政府服務提出轉型構想。專技人員考試與公務人員考試均為國家考試，應同為政府取才的管道，就如何吸引業界具有實際經驗的優秀專技人員進入政府機關服務，以及對於某些考試類科長期錄取不足額，在兼顧考試用人之前提下，提出解決方案的轉型構想。

與會考試委員針對其中專技人員之進用比例、遴選方式、晉升路徑，乃至提高誘因等多所討論。

黃榮村表示，專技轉任制度的寬嚴鬆緊，有其歷史脈絡，長期以來猶如鐘擺擺盪，何者為優，尚無定論。

他說，如今銓敘部因應外界環境需要擬適度開放，以解決當前政府機關土木工程及建築工程等專業工程人力缺口之問題，是政府為解決實際問題，負責任的表現。

不過黃榮村表示，轉型的過程，需與外界如用人機關、相關職業公會等充分溝通，以凝聚改革共識，如共識暫時無法形成，更應保持耐心，持續修正構想後再溝通，務期外界接受轉型構想，並凝聚社會各界共識後，再推動修法程序。

(中時 )