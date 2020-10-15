金門縣政府今（15）日表揚5名廉潔楷模，縣長楊鎮浯肯定他們戮力執行公務、積極為民服務，並勇拒外界餽贈誘惑，可為縣府同仁的表率。

縣府說明，這5名廉潔楷模獲獎情形如下：

一、 消防局洪嘉壕：執行車禍救護勤務，屢次婉拒民眾贈送物品，並依程序通報政風室處理，轉贈公益團體，展現公務人員廉潔操守，提升機關廉能形象。另執行救溺成功挽救生命，專業能力廣受讚譽。

二、採購招標所李佳萱：承辦採購招標業務，主動發覺不同廠商投標文件重大異常關聯，通報政風單位處理計5案，其1已經檢方偵查終結，違法廠商獲緩起訴處分，繳納罰金並據以沒收押標金，做到查隱辨微，勤慎廉能，有效防制圍標、陪標等舞弊行為。

三、警察局歐福增：辦理「刑事辦案工作費」專案清查，發現申領刑案活動費規定部分規範不清，簽陳機關首長責成業管單位修訂，有效建立內控機制等預警作為，提升廉能政策。另修訂警察局「駐地監視錄影系統管理要點」規範內容，加強機關駐地安全及公務機密維護。

四、稅務局謝惠姿：積極清理近5年定期開徵稅目，移請行政執行署台北分署強制執行欠稅案件，收回使用牌照稅等稅款及違章罰鍰合計3577筆1167萬餘元，維護賦稅公平正義，增加稅課收入，稅務局並獲財政部評核「109年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核項目-地方政府清理欠稅情形評核」成績排名全國第4名。

五、環境保護局楊忠盛：整合局內推動公務共享電動車計畫，節省公帑計80餘萬元，使編列租車費用更加精確，防止公車私用弊端，更降低空氣污染、碳排放及節省停車空間。另主動協處民眾陳情，順利解決民眾困擾，維持環保清潔人員形象，端正機關形象。

(中時 )