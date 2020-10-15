LG持續擴展台灣家電及資通訊市場版圖，加碼投資。繼台北及高雄之後，斥資上千萬元，在台中開設LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，今（15）日正式開幕，打造為LG全台最大服務中心，也完成LG在台灣北中南智慧生活布局。

LG看好物聯網及5G是未來發展趨勢，去年10月率先在台北開設全球首家融合維修服務與產品體驗的服務中心暨智慧家庭聯網體驗館。除提供LG產品維修服務，LG運用LG ThinQ智慧家庭連網技術，與全系列內建WiFi的智慧家電商品聯網，消費者可直接透過手機LG ThinQ App或是透過2020 LG AI語音滑鼠遙控器，免費體LG智慧家電、手機及筆電等資通訊產品。

LG今年4月先在高雄設全台第2家LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館、前進台中開設中部LG服務中心暨家智慧家庭聯網體驗館，15日正式開幕。內部裝潢挑高七米，內部空間採寬闊設計，裝潢與陳列以木質搭配象牙色調，營造高質感氛圍，結合LG創新智慧家電、筆電及手機等全系列產品，打造貼近實際的居家情境，以「先體驗，再購買」概念，讓消費者輕鬆體驗全系列智慧家電及資通訊產品。隨著台中服務中心及智慧家電聯網體驗館啟用，也完成LG在台灣北中南智慧生活布局。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，「LG一向秉持 Innovation for a Better Life品牌宗旨，持續傾聽消費者的心聲與需求，從產品研發設計到售後服務，都期許滿足消費者對智慧便利生活的追求。台中服務中心的設立，不僅體現LG深耕在地服務的堅持，更完成全台智慧生活的佈局。AIoT是未來趨勢，看好台中成為國際化城市的潛力以及中台灣消費者對高階家電的購買力，期望以同步全球的創新智慧物聯科技及貼心優質的售後服務，為中台灣消費者勾勒全方位智慧家庭的美好生活藍圖，同時帶動中台灣的產業發展。」

LG指出，LG服務中心空間規劃共包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域。消費者一進入明亮氣派的體驗館，即可至服務台諮詢，感受貼心完善的服務。接著可到電視IoT區的沙發休息，同時體驗OLED電視呈現的絕美畫質與彷彿親臨現場的影音饗宴；一旁的廚房專區展有深受中台灣消費者喜愛、多功能且擁有時尚外觀的LG InstaView敲敲看門中門冰箱；書房區可感受LG gram極致輕薄筆電與LG UltraWide顯示螢幕提供的完美清晰視覺。LG以消費者需求出發，了解到中台灣消費者在春夏時節於戶外晾衣時有蚊蟲沾黏在衣物上的困擾，特地規劃由TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機及Styler蒸氣電子衣櫥組成的全方位衣物護理區，透過實際體驗解決消費者困擾。

此外，LG有鑑於消費者對健康訴求的提升，同時，飼養寵物的人口比例越來越高，透過由 LG PuriCare360°空氣清淨機、LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調、LG PuriCare變頻除濕機所組成的「空氣對策解決專家」，包含 LG CordZero WiFi 濕拖清潔機器人、LG Cord Zero A9 K濕拖無線吸塵器的「過敏原剋星居家清潔」，完整展演運用創新技術，輕鬆保持居家空間整潔舒適、清新潔淨的居家生活情境。現場也獨家展示9月在德國柏林IFA大展亮相的LG Puricare口罩型空氣清淨機。

(工商 )