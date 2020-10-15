馬光-KY（4139）在營運大見轉骨後，自結前三季稅後盈餘達4,283萬元，較去年同期的虧損呈現大逆轉，每股稅後盈餘（EPS）達1元，創下歷年同期新高。由於第四季為產業旺季，單季營運表現將明顯優於前三季中，馬光對今年展望看法樂觀。

營運表現明顯轉佳的馬光，主要來自於天津馬光的成長力道。

馬光表示，今年初中國新冠肺炎疫情擴散後，天津民眾擔憂群聚感染，逐漸改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加，加上高毛利的自費門診業務，包括牙科、中草藥及推拿等，第三季起恢復正常營運，帶動天津馬光前三季稅後淨利已超過去年全年獲利的兩倍水準，而營收也交出年增13％佳績。

隨著第四季進入一般門診與慢病管理業務的旺季後，天津馬光整體營運可望持續攀升，今年天津馬光整體獲利將有機會較去年呈現倍數成長。

另外，在新加坡馬光部份，前三季營收較去年同期減少13％，主要受到新冠肺炎疫情影響新加坡封城2個月，導致上半年中醫門診大幅減少門診時間所致；唯前三季獲利較去年同期仍有2倍的成長，在於新加坡馬光自去年起致力於提升營運體質，帶動整體獲利表現明顯改善，且上半年新加坡政府因應疫情給予企業補助，得彌補中醫門診業務受疫情影響。

馬光表示，新加坡馬光中醫門診業務自第三季起已恢復正常，加上8月份正式開業的第二家中醫婦幼專科診所，開業第一個月的營收水準即與第一家中醫婦幼專科診所相當，推升第三季營收恢復年成長表現；由於婦幼專科的專業門檻較高，營益率亦高於一般中醫門診，公司未來將會持續拓展婦幼專科門診業務，期進一步優化新加坡馬光的營運體質，挹注營收獲利水準。

馬光表示，隨著第四季產業旺季來臨，加上中國大陸民眾因新冠肺炎疫情而改變就醫習慣已是不可逆趨勢來看，全年營運可望逐季成長；另外，天津馬光的雲端醫療業務及新加坡馬光第三家婦幼專科門診，將於第四季正式展開，未來營運成長動能無虞。

(工商 )