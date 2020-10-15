因應轉型 裕隆納智捷出資3億元買回車型模具 19:412020/10/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應汽車事業策略轉型，裕隆（2201）自主品牌納智捷汽車15日公告，出資人民幣7,142萬元（約合新台幣3.03億元），自裕隆大陸子公司創捷新能源（杭州）公司手上，購回台灣產銷車型零件及保修零件生產模具。 裕隆表示，與鴻海成立新合資公司即將設立，雙方將攜手建構整車IDM價值鏈垂直整合平台；納智捷自主品牌也在集團轉型策略下，採開放平台策略，重新調整車型戰略，並同步整理生產及銷售資源。 (工商 ) #鴻海 #裕隆 #車型 #轉型 #出資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智崴18座飛行劇院明年開幕 董事長預告營運將絕地大反攻 16:302020/10/15 財經 賓士E-Class車海來襲 挑戰掛牌數新高 18:142020/10/15 財經 員警年輕化不熟打檔車 警用打檔機車將走入歷史 17:002020/10/15 寶島 《產業》台北紡織展圓滿落幕 商機上看3千萬美元 17:042020/10/15 財經 工業地產夯！中砂砸5.8億買鶯歌廠房 18:002020/10/15 財經 《汽車股》劍麟浙江廠區結束展示架業務 轉型汽車事業部 08:012020/10/15 財經 聯合再生發表新世代太陽光電模組 邁向創能儲能新企業 15:022020/10/15 財經 加長140mm、外觀全面升級，Mitsubishi Eclipse Cross 小改款 12 月發表 15:192020/10/15 汽車情報-汽車新聞 《產業》SEMI太陽光電高峰論壇共識 推動能源轉型 08:512020/10/15 財經 《金融》車商保代賣車險 需列清單供選擇 08:012020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 華為高層承認陸5G網速不到韓一半 存在「假、啞、差」現象 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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