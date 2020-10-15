因應汽車事業策略轉型，裕隆（2201）自主品牌納智捷汽車15日公告，出資人民幣7,142萬元（約合新台幣3.03億元），自裕隆大陸子公司創捷新能源（杭州）公司手上，購回台灣產銷車型零件及保修零件生產模具。

裕隆表示，與鴻海成立新合資公司即將設立，雙方將攜手建構整車IDM價值鏈垂直整合平台；納智捷自主品牌也在集團轉型策略下，採開放平台策略，重新調整車型戰略，並同步整理生產及銷售資源。

(工商 )