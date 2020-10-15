華為運營商BG總裁、常務董事丁耘評論大陸5G時表示，5G網路部署初期存在「假、啞、差」問題，用戶使用5G手機，實際體驗像4G，商業回報率比起韓國的2位數增長差很多。如果IT平台架構不改造，2至3年內將會面臨巨大挑戰。

據《界面新聞》報導，丁耘在2020年中國國際資訊通信展ICT領袖論壇上指出，在用戶體驗方面有所謂的「假、啞、差」問題，色指的是很多情況下使用的是5G手機，但是由於所在區域網路沒有5G覆蓋，實際使用體驗依然是4G；有些地方有5G信號，但是沒有4G錨點站，打不了電話；還有一些地方有5G覆蓋，但是4G的錨點恰好是在多社區的邊緣上，4G、5G的頻繁切換帶來了很差的用戶體驗。整體來看，機、網、套匹配度仍然不高。

報導說，大陸工信部副部長劉烈巨集透露最新資料指出，目前大陸建成了全球規模最大的光纖和4G網路，已建成開通5G的基站超過了60萬座，5G終端連接數超過了1.5億。

丁耘認為，提高使用者體驗需要通過大資料平台和網路優化工具，運營商需要整合與拉通來自計費、運營以及終端側的資料進行深入洞察和精准行銷，快速提升機、網、套匹配程度。

擁有足夠5G用戶後，丁耘認為還需要讓業務真正發生在5G網路之上，充分釋放流量紅利。他說，韓國5G商用以後，每位用戶平均收入增長37%，今年上半年，韓國3個運營商的利潤都有2位數增長，但大陸5G商業回報上仍存在不小的挑戰。

丁耘建議，除了開源節流之外，還要面對5G即將帶來的帳單風暴等潛在問題，及早升級目前的運營平台。他指出，5G商用3年後，運營商的B域話單量可能會增長7倍，現在就必須對IT平台進行有規劃的架構改造，打造一個全新的數字底座，否則在2年、最多3年以後，將會面臨一個巨大的挑戰。

(中時新聞網)