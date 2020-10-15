去年高雄市議會總質詢中，因為大順路橋拆除問題，民進黨議員黃文益和時任副市長的李四川槓上，黃文益怒嗆「你比韓國瑜還可惡」。但是質詢現任市長陳其邁時，有粉專認為軟趴趴。網友酸說，沒有韓總之後，韓黑議員不再是媒體寵兒。

去年11月19日高雄進行市政總質詢，民進黨市議員黃文益質疑義勇路的路平施工品質差，跟副市長李四川爆發激烈口角。李四川認為黃是拿別條路線來質疑義勇路鋪的不好，李四川當一直想澄清時，卻頻頻被黃文益打斷，黃文益更要李四川「坐下」，不斷跳針飆罵說：「坐下！你坐下啦！你聽不懂人話？」讓李四川不禁火了回說：「你叫我坐下，我就開始不答覆！」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，最愛靠邀幸福川的「防蚊液」議員，動輒咆哮李四川，現在面對市長，竟然變得軟趴趴的。可是我們不需要這種賣萌也沒人想看的議員，男人不強硬就是個問題，選民投票給你只是要你關心流浪動物嗎？請關懷一下失寵的媒體流浪議員 演技實在愈來愈差，可以退你通告嗎？

該粉專甚至酸說，沒了韓國瑜市長，防洪淹水以及農業局、海洋局的農漁業產品，都不重要了，請看韓黑議員質詢的是「流浪動物」。沒有韓總之後，這些過去的高雄韓黑議員，變成了「媒體流浪議員」，不再是媒體寵兒。

網友回應表示，「哈哈哈，不就是雙標唄，誰敢呢？市民選你們是為民服務為民喉舌？而不是看顏色來說話的？不要總是柿子挑軟的吃，老是這樣會被笑的，雖然現在根本不看表演秀了，因為沒興趣幫誰製造聲量？」

(中時新聞網)