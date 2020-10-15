桃園陳姓男子與胡姓友人發生衝突，上周他持折疊刀刺死胡男，警方將他逮捕後，桃園地檢署依殺人罪聲請羈押，但桃園地方法院認定陳男酒後犯案，裁定讓他無保請回，檢方不服提抗告，台灣高等法院撤銷，發回重裁。

桃園地院認為，陳男經訊問後，依其供述及卷內事證，雖可認他涉犯殺人罪之犯罪嫌疑重大，但他是酒後犯案，應是一時衝突所致；他行凶後停車及前往按摩店等情，尚非一般逃避刑責的手法，尚難以此即認有逃亡之虞。

桃園地院指出，陳男目前住處向他人承租，也非居無定所之人，所以他雖涉犯重罪，行為殊無可取，但尚無羈押之必要，命他限制住居於桃園市平鎮區特定住所，檢察官聲請羈押被告部分並無理由，予以駁回。

檢提抗告後，高院認為原裁定用質疑陳男行凶動機，而推認他並無刻意躲避偵查的行為，且未敘明陳男究有何事實足認並無逃亡之虞，或無逃亡事實，而無羈押之必要，顯有未洽，因此將原裁定撤銷，並發回地院更為適當的處理。

(中時 )