2020年第三波水逆已於昨(14)日開始，要等到11月4日這波水逆才會結束。在這長達3個禮拜的日子裡，星座專家艾菲爾老師特別在臉書上點出，水星逆行期間為12星座帶來的什麼影響。其中，老師提到天蠍座的朋友，「水逆期間，只能說天蠍真的是各種事與願違了」將面臨各種不順的窘境。

以下是12星座在水逆期間(10/14~11/4)要注意的事項：

牡羊座

水逆期間，牡羊總是自己給自己惹上麻煩。很多事靜靜的讓它過去就行，但你總忍不住上前插一腳，結果別人不但不感激你，反而你把自己惹得一身腥丶累得一團遭，甚至連累到自己的事情都沒辦法處理好。

金牛座

金牛座要注意感情方面，小心拉警報。可能是與伴侶間發生了嚴重的磨擦或者誤會，加上不肯好好解釋，事情越演越烈，影響了兩人的感情，甚至會走上分手一途。切記，一定要多傾聽另一半的心聲！

雙子座

要格外留意健康問題。現在正處換季，讓頭痛、感冒、過敏紛紛找上門，加上你抵抗力最近也下滑許多，只要身邊有人一感冒，特別是職場上的同事，很容易就會傳染給你。提醒你要早睡早起、飲食均衡、多運動，有健康的身體才能好好生活。

巨蟹座

巨蟹座即將面臨愛情危機。你對於伴侶的控制欲越來越強，兩人也為此各種爭執，無限在吵架丶冷戰丶合好中循環；少數巨蟹甚至還面臨舊愛、曖昧對象橫插一腳的窘境。提醒你要心平氣和丶多為彼此設身處地著想，別一時衝動而犯下大錯。

獅子座

影響最大的就是情緒問題了，你很容易脾氣一上來就口出惡言，傷到身邊的人，甚至下意識的情緒勒所別人。另外家人給你的壓力也越來越大，不管是金錢開銷上要你幫忙，或是愛攀比的碎嘴親戚，這些都讓你瀕臨崩潰，只想一個人逃離丶什麼都不想再管。

處女座

水逆期間，處女在各種電子產品丶甚至交通工具等的使用要格外注意，很容易有死機丶甚至電器壞掉的狀況出現。提醒有重要檔案要先備份，免得白費心血。另外這段期間事情進展可說是一波三折，很容易有只差一點就要完成了，但偏偏在最後一刻功虧一簣，只能含淚全部重來。

天秤座

這期間天秤座飽受優柔寡斷所苦，主要是周圍的主管、同事、客戶始終都不給你一個明確的答覆，讓你必須不斷再三確認；愛人、朋友又突然態度曖昧模糊、對你愛理不理。另外水逆期間提醒你不要購買貴重物品，很容易踩雷、物品損壞。

天蠍座

水逆期間，只能說天蠍真的是各種事與願違了。愛情上想跟情人好好相處，結果總是吵架收場；財運上想好好存錢，偏偏花出去的比賺的還多；事業上想好好表現，最後卻莫名被小人陷害、被主管罵。總之水逆期間你很容易就是各種不順，氣得都想質問老天是不是針對你。

射手座

要注意犯小人的問題，不管是工作、愛情、人際相處上你都很容易被小人挑撥離間，甚至潑臟水，如果不謹慎處理，你可能連怎麼被人黑的都不知道。

摩羯座

水逆期間，摩羯的攻擊性變得很強，幾乎每天都和他人發生爭執或矛盾，但吵完冷靜後又感到後悔。這時最好收斂一下脾氣，並多花一點心思做好人際溝通，千萬不要意氣用事，虛心接受他人的指教。

水瓶座

在工作上困難重重，很容易因理念不合丶甚至利益衝突而與同事丶上司吵架撕破臉，或是被找麻煩。建議水逆期間低調為佳，凡事多點忍讓小心，以明哲保身為上策，別捲入麻煩。

雙魚座

水逆期間，雙魚無時無刻都覺得自己口袋空空，讓你每天都在煩惱到底要怎麼樣才能賺更多錢。若是自己超額消費倒還好說，最怕就是行車丶出外上一時疏忽而吃上罰單，讓你本就超支的錢包更透支。

【水星逆行對十二星座帶來的影響】 白羊座 水逆期間，白羊總是不自覺的自己找事做，自己給自己惹上麻煩。很多事靜靜的讓它過去就行，但你總忍不住上前插一腳，結果別人不但不感激你，反而你把自己惹得一身腥丶累得一團遭，甚至連累到自己的事情都沒辦法處理... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年10月14日 星期三

(中時新聞網)