隨著P＋聯盟將於17、18日兩天舉辦新竹熱身賽，替這個台灣全新職業聯盟提前暖身，P＋聯盟也在15日推出全新形象影片，更確定整個球季賽事將會提供中英文雙語轉播服務，儘管新球季開打時間未定，但P＋聯盟聲勢早已壓過SBL！

以下是P＋聯盟發布新聞稿內容，「球迷先前已經與我們一起看過聯盟LOGO創造與誕生的故事，這次我們透過影片再和大家重新把感動加溫，加入每個對P. LEAGUE+有期待、有熱情的人們，並讓每個人都有機會實踐「PLUS」的精神。

本周末熱身賽即將開打，二十年磨一劍，P. LEAGUE+也將有首度提供台灣職籃聯盟的中英文雙語轉播服務，屆時請全球關注P. LEAGUE+觀眾朋友，準時收看聯盟YouTube。」

這個全新形象影片一開始，就由林志傑、曾文鼎、田壘、楊敬敏、林耀宗、陳冠全、戴維斯、高國豪、蕭順議等4隊球星接連登場，接著是球迷瘋狂投入比賽的模樣，以及4隊的球隊標誌顯示，最後展現彰化、新竹、桃園與台北4個主場城市收尾。

(中時 )