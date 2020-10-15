對於外傳美國將軍售台灣7項武器，國防部長嚴德發日前表示，「有的是有的，有的是沒有」，目前仍在評估當中，待美國正式知會國會，就會對外公布。然而，近日蔡英文總統視導位於新竹樂山的長程預警雷達站，出現多名美方人員，這是政府首度公開美方人員進駐樂山站，更是引發關注。對此，資深媒體人陳揮文政論節目中則分析，我們跟美國軍售，最吃虧的就是後勤跟維修，「完全被美國掐住」。

空軍表示，樂山陣地的雷達系統，是我方循軍售向美採購的高科技裝備，美籍人士是依我方需求，由美原廠依約派遣專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，確保裝備妥善。

對此，陳揮文在政論節目《新聞大白話》表示，「我外行，但我提出合理質疑，我們花這麼多錢跟美國買雷達系統，還需要有美國人員駐點，代表技術沒有移轉，把你掐住，只買機器沒買到技術。」

另外，陳揮文認為，「我們跟美國軍售，最吃虧的就是後勤跟維修，通通控制在人家手上，修也不會修，每年都要跟人家買，等於是完全被美國掐住，在大陸就叫做『卡脖子』，關鍵技術通通控制在人家手上。」

(中時新聞網)