全國電子（6281）全新通路品牌Digital City（簡稱DC）自2017年5月首家門市高雄民族店開展至今已於全台擁有21家門市，全國電子15日宣布本周五（16日）將於台北市鬧區光復南商圈進駐百坪大店-Digital City光復南店，本周六（17日）環北店將進軍中壢一級商圈-Digital City環北店，Digital City品牌一口氣再添兩店，總店數達23家門市。

距離年底還有兩個月的時間，全國電子Digital City屆時總店數預計達到25家！美女主播陳海茵甚至在光復南店試賣期間就搶先到店裡體驗消費，成為光復店首號大粉絲。

全國電子看準台北市一級商辦光復南商圈及中壢環北商圈的人潮及消費潛力，本周末雙Digital City店隆重開幕，也將分別舉辦一連五天的回饋活動，其中光復南店開幕活動期間從16日至20日；環北店開幕活動期間從17日至21日。

優惠活動包括有3C家電狂殺特賣、全館指定家電9折、買指定家電送加碼獨家禮，活動期間購物滿千元即可登錄抽電視、冰箱、洗衣機、筆電等3C大獎，單筆消費滿三萬元以上直接送上全館滿額好禮，單筆消費滿十萬元就能將象印厚釜電子鍋帶回家，同時刷特定銀行信用卡最高回饋7,000元。

此外，全國電子廣召會員回娘家，綁定LINE購物滿額登錄抽dyson，享有專人線上服務、不定期收到會員限定專屬優惠等多重好康。

全國電子全台Digital City門市21家門市也於即日起舉辦全台資訊特賣快閃活動大串連，18日前數十款名牌電競筆電、美型筆電、手機、SWITCH、桌機、螢幕、耳機等3C相關週邊限時限量超值快搶，多款電腦降價最高另享2,000元的現折優惠。

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