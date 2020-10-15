「鼓鼓」呂思緯即將於11月21日在台北流行音樂中心舉辦大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」，他在演唱會前，深入校園，像莊敬高職儀隊拜師學藝。光是看學生示範的拋槍、甩槍、轉槍等動作，鼓鼓先嚇得連喊3次：「幫我叫車（回家）」，反覆練習一小時後就成功。

鼓鼓資質過人，反覆練習一小時後，驗收成果，一次成功，學生們直誇鼓鼓「學得快」，鼓鼓謙虛表示，操槍比跳舞難很好多，「因為跳舞是手上沒東西，背舞步我可記，但槍很重、又有很多角度要抓。」雖然僅經過一個小時的訓練，鼓鼓還是吃足苦頭，手拉傷加酸痛，他表示很敬佩學生每天在大太陽下練習2到3小時，又要兼顧學業。

「嘿，你畢業後想幹嘛？」是莘莘學子邁向人生下個階段前，對自己的提問，一句簡單的話，承載著對未來的憧憬與希望，有人想玩音樂、當領隊、當舞者、當明星，有人想耍廢，還有小孩萌回：「鬼超人」，童言童語引起廣大討論，鼓鼓以過來人經驗說：「嘿，你畢業後想幹嘛？看起來很簡單的問題卻沒幾個人能完整的回答。以前沒有人問過我這個問題，我也沒想過，只是想做什麼就去做，沒想後果，也因此做了很多不同種類的工作，光是助理就做好幾年了。」希望藉由自身經歷，與學生分享如何面對社會的挑戰。《嘿，你畢業後想幹嘛？》第一集將於10月15日晚上9點在鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出，接下來鼓鼓也將陸續前進各大校園，與學生交流。

鼓鼓呂思緯前進校園《嘿，你畢業後想幹嘛？》與學生交流學習。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯前進校園《嘿，你畢業後想幹嘛？》與學生交流學習。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯前進校園《嘿，你畢業後想幹嘛？》與學生交流學習。（相信音樂提供）

(中時 )