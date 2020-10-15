2021高雄富邦馬拉松將於明年1月30日、31日登場，今天在高雄市政府四維行政中心舉行報名記者會，除了原有的馬拉松組、半程馬拉松組及休閒組外，更增設10公里組，要讓更多人加入高富馬的行列。

高雄市副市長史哲表示，本屆高雄富邦馬拉松賽事路線將把高雄「山海河港」一次囊括，並朝全面交通管制方向努力，力拼高富馬3年內取得世界田徑總會（IAAF）銅標認證，賽事沿線景色包含蓮池潭（龍虎塔）、愛河、中都濕地、85大樓、展覽館、駁二藝術特區、柴山、高雄流行音樂中心等，更首次跑進高雄港區、西子灣海岸線，十足展現高雄的山、海、河、港特色。

富邦人壽與高雄市政府更把這次賽事結合「超越自己」主題，祭出最高總值60萬元新台幣的破全國紀錄獎金，富邦人壽表示，企業長期關注國內體育運動發展，支持各項運動賽事及本土優秀選手，今年是第2年贊助高雄富邦馬拉松，期許透過企業投入持續提升賽事品質，並增設本土選手破全國紀錄獎金，全馬男子、女子各可獲20萬台幣，半馬男子、女子則各10萬台幣獎金，藉此鼓勵國內選手參賽。

今天記者會現場最吸睛的「嬌點」，是被譽為高雄「路跑女神」雷理莎以及「高富馬封面女郎」素人跑者吳孟芳現身，雷理莎是高雄在地跑者，國中時被譽為天才運動員，曾經放棄跑步7年，再次重回跑道、擔任本次活動代言人，而主視覺上的美麗倩影是素人跑者吳孟芳，是家住台南的上班族，參加過108年高雄馬拉松，此次和雷理莎聯袂力挺高雄富邦馬拉松。

2021年高雄富邦馬拉松今天晚間6點開放報名，至11月15日晚上11點59分截止或額滿為止，明年1月30日下午舉辦10公里組和休閒組各限額 1萬 人，1月31日上午舉辦的全程馬拉松組限額6千 人、半程馬拉松組限額 8千人。

(中時 )