「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」10月20日、21日登場，15日吉貝耍部落於大公廨由祭司張明海舉行祈福儀式，吉貝耍國小學童也展現練習多時的古調吟唱。（南市民委會提供／劉秀芬台南傳真）

「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」為西拉雅族吉貝耍聚落一年一度的盛事，今年將於10月20日、21日登場，15日吉貝耍部落於大公廨由祭司張明海舉行祈福儀式，向阿立母稟告夜祭事宜，吉貝耍國小學童也展現練習多時的古調歌謠吟唱。

吉貝耍夜祭於2013年獲文化部核定為「國家重要民俗活動」，係平埔文化第一個獲得國家認定的民俗文化，為本市西拉雅族各聚落傳統祭儀中，最受民眾及媒體關注，亦為學術界重要的研究對象。

今年夜祭活動20日下午14時有部落導覽，晚會表演18時30分開始，夜祭23時開始，21日1時20分點收翻豬，2時牽曲敬神。孝海祭21日1時開始，2時30分結束。

今年晚會首度安排吉貝耍國小學童演唱3首西拉雅族古調歌謠，還有屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出。其中阿仍仍為3屆金曲獎得主，也是第4次參加吉貝耍夜祭晚會，桑布伊也曾拿過2屆金曲獎。

市府民委會主委尤天鳴表示，吉貝耍聚落保有完整西拉雅信仰文化，夜祭更是部落盛事，旅居在外的族親必返鄉祭拜阿立母，以「拜豬還願」及「牽曲敬神」為主軸，而孝海祭則為該聚落獨有緬懷祖先的特別祭典，深具獨特文化特色，歡迎民眾共襄盛舉，親身感受西拉雅文化。

(中時 )