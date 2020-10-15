金控公司前9月大賺逾3千億元，但股價為何依舊漲不動？金管會主委黃天牧15日揭露三大原因，一是金融業獲利雖有成長，但ROE、ROA距離國際標準還有一段距離，二是遭遇現今低利率環境，三即是台灣市場非常競爭，投資人可能希望看到較佳的願景，但黃天牧強調「股價仍是留給市場去決定」。

但黃天牧亦表示，其實國內仍是有金融機構的ROE（淨值報酬率）、ROA（資產報酬率）是達到國際標準，只不是每一家都能達標，他承諾，金管會將「多開放金融商品，讓金融業有發展的空間」。即可增加收入來源，有效提高獲利，讓外界看見台灣金融業發展的前景。

黃天牧是在參加金融評比獎項頒獎典禮時談到，2015年經濟學人推出金融科技的專題報導，指出金融業都是資深老人，恐難抵擋矽谷的年輕人，並以哈姆雷特的「Slings and Arrows」，形容金融科技浪潮是金融業無法避免的挑戰與磨難，但黃天牧說五年過去了，台灣的金融業「因應得宜」。

他解釋當初經濟學人提及的P2P（網路借貸）、機器人理財等，現在台灣的金融機構都有，可說是對應得宜，但黃天牧也表示，還是有很多地方要努力，也包括主管機關。

對於財訊發行人謝金河指金融股股價相對低、股價淨值比 低、本益比更低，近年才慢慢有起色；黃天牧分析有三大原因，國際銀行或金融機構的ROE要10～15％以上，ROA要1％以上，國內金融機構恐怕還有一段距離，雖然有些金融機構已達到此標準，但仍不是每一家都可以。

再來是現在又遇到低利率環境，即會造成銀行利差縮小，獲利亦會受到影響，第三是台灣市場競爭激烈，即36家銀行、22家壽險公司、20多家產險公司等，在台灣市場上高度競爭，僧多粥少，規模難以擴大。

(工商 )