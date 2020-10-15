楊丞琳14日在臉書上傳一段影片，只見她與一個女生的背影，她賣關子：「神秘女子。」引起粉絲猜測，昨謎題揭曉，原來楊丞琳、王心凌首度攜手合作新單曲〈女孩們〉，兩人分別po出「我愛凌、我愛琳」宣言，大展好友誼，這首歌雖為合作曲，但2人卻從頭到尾沒有一句合唱，因為當時透過機器辨識，她們的聲線居然有近99%的吻合。

因此她們在錄音時，只能分開來唱，也讓耳尖的歌迷們在聽該曲時，大家可以來猜猜看哪句分別是楊丞琳、王心凌的歌聲，十分有趣。而楊丞琳、王心凌剛出道時，各自被封「可愛教主」、「甜蜜教主」，也常被拿來比較，但王心凌是楊丞琳華岡藝校的學姊，她們有共同的好友，楊丞琳日前特地為王心凌慶生，一起大啖美食，曬出貼頭合影，頗有私交。

2人現在同屬環球EMI體系，楊丞琳前年在「青春住了誰－世界巡迴演唱會」北京場，邀請王心凌擔任嘉賓，她們在台上嘴對嘴親親，引起尖叫，姐妹情深的好友情不在話下。此外，楊丞琳將推出新專輯，在收歌過程中，楊丞琳提出女女合唱歌曲的想法，統籌期間亦討論過許多人選，但在楊丞琳心中覺得只有王心凌最適合，王心凌接到邀約時，一口答應，相當力挺。

(中時 )