阮劇團與嘉縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節，明起3天演出。（阮劇團提供／張亦惠嘉縣傳真）

2020嘉義小劇場戲劇節將在本周末在嘉縣表演藝術中心盛大展開，為期3天3夜，將有台港日韓8部劇作、17場演出，這次嘉義小劇場戲劇節以「異種注目」為主題、「讀劇演出」為主要表演形式，演出3部全新台灣戲劇及4部日港韓重量級文本，還有在地青少年歷時1年籌備的青少年劇場演出。

小劇場戲劇節15日舉辦記者會，縣長翁章梁到場參加，翁章梁分享，自己也曾經歷過小劇場蓬勃發展的年代，透過此種自由且不拘形式的演出，探討著各種議題，非常有意義，另，今年受新冠疫情影響，本次戲劇節跨海能邀請到來自日本的協同藝術家山崎理惠子，更是難能可貴。

阮劇團團長汪兆謙說，學生時期北漂明顯感受到城鄉資源的差距，因此劇團創立時便以「根在嘉義」為核心使命，台灣擁有許多藝文節慶，但嘉義小劇場戲劇節與眾不同之處在於，這是個以一劇之本─「劇本」為重的戲劇節。

嘉義小劇場戲劇節共分為3大單元，分別為「劇本農場VII」、「亞洲專題 」、「草草青少年劇場 」，結合嘉義阮劇團、不可無料劇場、台北黑眼睛跨劇團、日本亞細亞之骨等國際表演藝術團隊之力，聯手演繹8部台灣全新原創劇本，結合劇評、觀察人制度，提供劇作家、參演劇團及每位觀眾深刻且多元的觀點，也為劇作打開更多產業合作的可能性。

戲劇節將於10月16至18日在嘉義縣表演藝術中心演出17場，活動現場將結合劇評會、座談會，為服務觀眾現場也將提供輕食販售，更多演出資訊，請至 「2020嘉義小劇場戲劇節 」活動官網，或至阮劇團FB粉絲專頁查詢。

(中時 )