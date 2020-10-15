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台鐵南澳站驚傳出鋼軌斷裂情形，造成「南澳-東澳」線列車延誤。台鐵指出，受南澳站鋼軌有裂縫影響，台鐵自18：50起，南澳站至東澳站間南下/北上列車，改以西正線單線行車，敬請見諒。

台鐵指出，目前已正在搶修中。主要受影響車站：南澳、東澳。

經台鐵工程人員搶修後，台鐵確認為「魚尾鈑」斷裂，而非鋼軌斷裂。順利在晚間8點12分恢復雙線正常行車，共計影響4列車、20分鐘。

(中時新聞網)