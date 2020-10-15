台鐵南澳站「鋼軌斷裂」急搶修 北迴線列車受影響 20:152020/10/15 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵南澳站鋼軌裂斷，「南澳-東澳」列車延誤。（本報系資料照/潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (2100更) 台鐵南澳站驚傳出鋼軌斷裂情形，造成「南澳-東澳」線列車延誤。台鐵指出，受南澳站鋼軌有裂縫影響，台鐵自18：50起，南澳站至東澳站間南下/北上列車，改以西正線單線行車，敬請見諒。 台鐵指出，目前已正在搶修中。主要受影響車站：南澳、東澳。 經台鐵工程人員搶修後，台鐵確認為「魚尾鈑」斷裂，而非鋼軌斷裂。順利在晚間8點12分恢復雙線正常行車，共計影響4列車、20分鐘。 (中時新聞網) #南澳 #台鐵 #影響 #東澳 #鋼軌斷裂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－中釉 短多搶進股價走堅 04:092020/10/15 證券．權證 異業結盟拚國旅 卓蘭壢西坪觀光巴士通車 15:202020/10/15 旅遊 阿里山鐵路工程車出軌 司機、列車長輕傷神木線停駛到16日 15:432020/10/15 社會 汰換大型柴油車已補助1億6588萬元 接續要強化跨縣市攔檢 19:072020/10/15 生活 淡水捷運站前火燒車 警消拉水線搶救 16:242020/10/15 社會 台鐵盤點危險邊坡有17處 2022年改善完成 16:052020/10/15 生活 市場觀望氣氛圍繞 台股拚站回5日線 09:522020/10/15 財經 中壢臨時後站啟用 地下道封閉 04:092020/10/15 地方新聞 基隆捷運經費 柯放話只出30億 04:092020/10/15 生活新聞 北市捷運局：交通部核定北市府為環狀線主管機關 16:352020/10/15 區域情報-新北 生活熱門新聞 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 老爺線上旅展10／23開跑 全新「微環島券」來囉 - 生活 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 和網友初見面就「約泡」下秒結局超展開 她愣：我想法太污了？ - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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