熱愛街舞的街頭藝人Double Gangster帶領孩子們跟著音樂大方舞動肢體。（正聲廣播嘉義台提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義市肢體障礙服務協會所組成的圓夢檜陶笛隊則以自身的經歷及樸實美好的笛音激勵孩子們不自我設限。（正聲廣播嘉義台提供／張亦惠嘉縣傳真）

正聲廣播公司歡慶70周年，嘉義台「聽見夢想的聲音－笛音送暖 聲得我心」活動帶著音樂和舞蹈前進偏鄉，15日到同為創校70周年的嘉義縣大湖國小，透過精心設計的音樂、自由揮灑的舞步與孩子進行零距離的互動。

正聲嘉義電台「聽見夢想的聲音－笛音送暖 聲得我心」活動邀請「社團法人嘉義市肢體障礙服務協會-圓夢檜陶笛隊」、「直笛二人組」、「兩個流氓Double Gangster」舞團，分別在13、15及24日前往嘉義縣桃源國小、大湖國小以及嘉義市修緣育幼院，透過膾炙人口的樂曲及充滿力與美的舞蹈，讓孩子們沉浸在藝術的氛圍中。

大湖國小全校僅16名學生，是名符其實的偏鄉小校，由郭焜照與林啟文2位退休老師所組成的直笛二重奏帶來琳瑯滿目大大小小的各式直笛，透過樂曲的鋪排和孩子們分享一笛在手樂趣無窮；熱愛街舞的街頭藝人Double Gangster帶領孩子們跟著音樂大方舞動肢體；由嘉義市肢體障礙服務協會所組成的圓夢檜陶笛隊則以自身的經歷及樸實美好的笛音激勵孩子們不自我設限，勇於挑戰人生，更讓孩子們看見音樂所帶來的強大正能量。

大湖國小校長陳惠文感謝正聲嘉義電台帶來令人意猶未盡的精采藝術饗宴，演出團隊幽默有趣的互動完全吸引在場所有人的目光，也在孩子的心中留下美好回憶。

正聲廣播公司嘉義電台台長蔡梓禎指出，擁抱公益關懷社會一直是正聲廣播公司的責任與使命，「聽見夢想的聲音」持續7年連結社會資源，關懷需要幫助的族群，此次活動透過悠揚悅耳的美好笛音以及充滿青春活力的舞蹈，引領孩子們進入藝術大殿堂，期盼為孩子開啟豐富的藝術之旅。

(中時 )