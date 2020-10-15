2020丹麥羽球公開賽男單第二輪，世界排名第2的台灣一哥周天成迎戰世界排名第63的愛爾蘭籍越南裔選手阮日，雖然對手防守上展現頑強對抗的精神，不過實力上周天成略高一籌，21比8、21比16收下8強門票。

現年30歲的周天成生涯首度在世界羽聯BWF世界巡迴賽和年僅20歲的阮日交手，開局前段雙方在適應彼此打法，阮日一開始防守上也努力跟上，不過隨著周天成找到節奏後，靠著三波連續得分，很快就取得雙位數分數領先，第一個局點就順利先下一局。

第2局前段阮日曾連得4分短暫7比5領先，其中一分還是觸網過的幸運球，不過周天成很快又回穩，連搶2分追平，隨後再靠著4比0小高潮稍微拉開差距，周天成在握有7個賽末點的優勢下雖被對手追回3分，但最後靠著漂亮的攻勢直落兩局讓阮日投降。

下一輪周天成將和印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth）爭奪4強席次。

(中時 )