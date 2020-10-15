國際新冠肺炎確診數又見增加，恐怕會羈絆全球經濟成長，削弱金屬需求，銅價因而伴隨股市、原油等其他風險資產下跌。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，15日挫跌0.4％來到每噸6,687美元，該合約自3月觸及45個月低點以來，已回彈50％左右。LME期銅9月21日攀上2年多來最高點，此後盤旋在每噸6,300和6,900美元的價格區間。

(工商 )