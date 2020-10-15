疫情升溫掀需求疑慮 LME期銅挫跌 20:312020/10/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際新冠肺炎確診數又見增加，恐怕會羈絆全球經濟成長，削弱金屬需求，銅價因而伴隨股市、原油等其他風險資產下跌。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，15日挫跌0.4％來到每噸6,687美元，該合約自3月觸及45個月低點以來，已回彈50％左右。LME期銅9月21日攀上2年多來最高點，此後盤旋在每噸6,300和6,900美元的價格區間。 (工商 ) #LME #期銅 #疫情升溫 #疑慮 #挫跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海外ETF 生技陸股科技最勇 04:092020/10/15 投資理財 《期貨》10月台指期開跌52點 金融期及電子期走弱 09:082020/10/15 財經 聯合航空Q3不敵疫情 淨虧損18億美元 19:312020/10/15 財經 新冠疫情一再惡化 法國巴黎等大城周六起實施宵禁 05:562020/10/15 國際 《商情》避險需求增 拉抬紐約期金重回1900美元 09:592020/10/15 財經 《國際金融》憂疫情再起＋脫歐喬不定 歐股連2跌 09:422020/10/15 財經 《金融》疫情災難！台商滯台薪資斷炊 制度僵化害人 09:592020/10/15 財經 東北季風報到 布袋澎湖線停航 04:092020/10/15 地方新聞 《汽車股》不敵匯損 東陽前3季稅前EPS1.25元 09:422020/10/15 財經 《韓股》KOSPI疲弱 BTS魅力難敵悲觀氛圍 11:242020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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