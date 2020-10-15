紐約洲際交易所（ICE）3月交割原糖期貨，14日收漲1.4％，收在每磅14.2美分，但始終在周一觸抵的7個半月高點附近徘徊，沒有進一步走高。交易員指出，這歸因於主要生產國巴西可望在未來幾周內降雨紓解旱象，抑制了最近的漲勢。至於12月交割的白糖期貨合約，周三收跌0.1％，報每噸386.9美元。

(工商 )