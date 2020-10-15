ICE原糖期貨滯留在7個半月高點附近 20:312020/10/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約洲際交易所（ICE）3月交割原糖期貨，14日收漲1.4％，收在每磅14.2美分，但始終在周一觸抵的7個半月高點附近徘徊，沒有進一步走高。交易員指出，這歸因於主要生產國巴西可望在未來幾周內降雨紓解旱象，抑制了最近的漲勢。至於12月交割的白糖期貨合約，周三收跌0.1％，報每噸386.9美元。 (工商 ) #CE #期貨 #原糖 #交割 #半月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－行情波動 布局美股對沖組合 04:092020/10/15 證券．權證 需求強加乾旱 CBOT黃豆期貨連漲3天 20:302020/10/15 財經 兆豐期攜手CME 海外期貨交易擂台賽開打 04:092020/10/15 證券．權證 《商情》需求量減 棕櫚油期貨回落 11:242020/10/15 財經 和人一樣大 每天狂澆水施肥 他種出1000公斤霸王級南瓜 00:062020/10/15 國際 惠英紅分享養生飲食秘訣 最愛這飲料消水腫又美白 06:002020/10/15 美妝 含致癌物風險 糖尿病藥「立糖清」235萬顆下架 15:312020/10/15 生活 商品期貨趨勢專欄－復甦緩慢 輕原油價格看淡 04:092020/10/15 證券．權證 食蟻獸「小紅」帶子脫逃 失蹤1個半月 凶多吉少 09:412020/10/15 生活 美德醫 Q3大賺近2個資本額 04:092020/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 華為高層承認陸5G網速不到韓一半 存在「假、啞、差」現象 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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