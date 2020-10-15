ICE可可期貨跌至7周低點 20:302020/10/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英鎊走強的壓力籠罩下，英國倫敦洲際交易所（ICE）可可期貨跌至7周低點，同時市場在觀望歐洲及北美周四公布的第3季研磨報告，看是否疫情進一步削弱需求。倫敦ICE12月交割的可可期貨，14日收跌0.4％，來到每噸1,636英鎊，當天早盤曾觸及1,628英鎊的7周低點。 (工商 ) #CE #期貨 #英鎊 #可可 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸豬價下滑 跌破每公斤32元人幣 04:102020/10/15 產業財經 量縮整理 台指期蓄勢揚 04:092020/10/15 證券．權證 多空連日觀望 台股高檔震盪 17:092020/10/15 財經 《商情》獲利回吐 紐約棉花終止連3漲 10:162020/10/15 財經 華為賣榮耀 神州有望搶標 04:092020/10/15 全球財經 兆豐期攜手CME 海外期貨交易擂台賽開打 04:092020/10/15 證券．權證 《商情》需求量減 棕櫚油期貨回落 11:242020/10/15 財經 股價指數期貨贏家專欄－行情波動 布局美股對沖組合 04:092020/10/15 證券．權證 權王、股王呈現拉鋸 台股加權指數呈現小跌 09:232020/10/15 財經 商品期貨趨勢專欄－復甦緩慢 輕原油價格看淡 04:092020/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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