英鎊走強的壓力籠罩下，英國倫敦洲際交易所（ICE）可可期貨跌至7周低點，同時市場在觀望歐洲及北美周四公布的第3季研磨報告，看是否疫情進一步削弱需求。倫敦ICE12月交割的可可期貨，14日收跌0.4％，來到每噸1,636英鎊，當天早盤曾觸及1,628英鎊的7周低點。

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