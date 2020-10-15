全球最大黃豆消費國中國的需求依舊強勁，加上南美生產大國巴西天候乾旱支撐市場，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格連3天上揚。繼周三上漲1.2％後，CBOT交易最熱絡黃豆期貨周四續漲0.2％，來到每英斗10.5850美元。美國農業部14日報告，美國銷往中國黃豆達26.4萬噸。業界專家指出，巴西雨量零星，恐威脅該國黃豆種植循環。

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