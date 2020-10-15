需求強加乾旱 CBOT黃豆期貨連漲3天 20:302020/10/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大黃豆消費國中國的需求依舊強勁，加上南美生產大國巴西天候乾旱支撐市場，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格連3天上揚。繼周三上漲1.2％後，CBOT交易最熱絡黃豆期貨周四續漲0.2％，來到每英斗10.5850美元。美國農業部14日報告，美國銷往中國黃豆達26.4萬噸。業界專家指出，巴西雨量零星，恐威脅該國黃豆種植循環。 (工商 ) #上揚 #CBOT #黃豆期貨 #黃豆 #乾旱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－行情波動 布局美股對沖組合 04:092020/10/15 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－復甦緩慢 輕原油價格看淡 04:092020/10/15 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美股期貨 聚焦大選＋經濟數據 04:092020/10/14 證券．權證 鎖定報復性消費 南台灣百貨周年慶營業額目標訂更高 14:432020/10/14 寶島 《商情》投資買盤進場 大豆期價回升 10:332020/10/14 財經 ICE原糖期貨滯留在7個半月高點附近 20:312020/10/15 財經 兆豐期攜手CME 海外期貨交易擂台賽開打 04:092020/10/15 證券．權證 《國際金融》觀望紓困協商 美股期貨下跌 14:312020/10/15 財經 《商情》需求量減 棕櫚油期貨回落 11:242020/10/15 財經 義大皇家跨年演唱會＋煙花秀 3天2夜專案線上開賣 03:132020/10/15 旅遊 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 華為高層承認陸5G網速不到韓一半 存在「假、啞、差」現象 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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