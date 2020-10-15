5G是第五代行動數據技術，專為提升速度、減少延遲，並改善無線服務彈性而設計，未來涉及人工智慧及物聯網等重要技術，之前美國祭出禁令，正是希望在5G網路設備市場上封殺華為，而除了5G外，雲端服務也是華為發展最快速的業務之一。美國官員一直對歐洲施加壓力，上周美國務次卿柯拉克（Keith Krach）更對德國及西班牙的電信業者進行遊說，就數據安全問題放棄採用華為的雲端設施。

根據美國財經媒體報導，美國務次卿柯拉克在上周會見了德國電信（Deutsche Telekom）執行長Timotheus Hoettges及西班牙電信業者Masmovil負責人Meinrad Spenger，呼籲兩歐洲業者就數據安全問題，放棄大陸雲端基礎設施的供應商。

柯拉克表示，作為5G技術應用的延伸，無論是雲端服務還是數據中心本身，雲端技術都非常重要。這是一個大問題。

報導指出，雲端服務是華為發展最快的業務之一，歐洲客戶中，包括德國電信、法國的Orange及西班牙的Telefonica，華為並正計畫將服務範圍擴大到石油公司、電網營運商及物流商等客戶。

然而，根據市場研究機構IDC數據，歐洲的雲端基礎設施市場，規模高達124億美元，與2019年相較之下增長了33％，其中美國公司如亞馬遜的AWS、微軟、IBM、Google及甲骨文，在市場中佔據了主導地位。

在此同時，由於歐洲電信公司因5G基礎設施而逐漸放棄華為一樣，美國的壓力已經在雲端設施中發揮作用。法國電信商Orange執行長Stephane Richard已在今年七月表示，該公司可能將不再考慮使用華為的雲端基礎架構，並已和Goolge簽署協議；Telefonica也已撤回在5G網路建置上，主要使用華為設備的計畫。

對此報導，華為發言人拒絕評論其歐洲雲端業務；德國電信拒絕評論其執行長與柯拉克的會晤，以及雲端業務計畫，該公司的最大銷售額來自美國的T-Mobile部門，與思科、微軟、OVH及亞馬遜的AWS建立了雲端合作夥伴關係。它還為中小型企業提供了採用華為基礎設施的 Open Telekom Cloud產品。

(中時新聞網)