一名在桃園機械公司工作的已婚男子阿儒（化名），與妻子結婚才滿1年，就與公司一名吳姓女同事發生婚外情，不僅激戰超過40次，恩愛地點更是遍布各地，像是公司休息室、公務車、摩鐵等地方，但吳女辯稱「這些地點難以做愛」，反被法官打臉「四腳獸時有所聞」。

阿儒2017年5月與妻子結婚，婚後1年阿儒就偷吃吳姓女同事，且在許多地方大戰多回合，除了在公司休息室至少激戰20、30次，還有公務車、摩鐵、吳女租屋處等地方，兩人激戰次數至少46次，期間吳女曾不小心懷孕，2019年3月，前往婦產科進行人工流產手術。

兩人不僅「隨處都是我們的砲房」，吳女曾傳訊息給阿儒，內容像是「所以我就是你的砲友嘛」、「我就是你一個洩慾的工具而已」等，而阿儒妻子得知丈夫偷吃，因此出現失眠、情緒不佳等狀況，還罹患憂鬱症，所以向吳女求償100萬元精神慰撫金。

吳女在法庭上辯稱，因為聽阿儒聊婚姻中出現的問題，卻被對方妻子誤會，且會動流產手術，是自己與前夫的第3胎，與阿儒無關；至於阿儒妻指控激戰地點，吳女說公司休息室骯髒又陰暗，也沒沙發、椅子，公務車不是休旅車，這兩處都難以發生性行為。

但法官勘驗兩人對話紀錄，即使吳女反駁做愛姿勢還有地點，法官認為若兩情相悅，性行為發生地方沒有一定的限制，且在日常生活中，四腳獸、車震等社會新聞時有所聞，因此不採信吳女說詞，判她須賠償阿儒妻40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)